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    Непомнящий: Слуцкому будет интересно в Шанхае

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    Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    Непомнящий тренировал «Шанхай Шэньхуа» с 2004 по 2005 год.

    «Я тренировал не только "Шэньхуа". В других городах, менталитет разнится с Шанхаем. Это процветающая столица, очень близко к Пекину.

    Если мы перенесем на наш лад города, где я работал, то Шэньян и Шанхай — это Томск и Петербург.

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    • Мне было очень интересно, в "Шэньхуа" я нашел общий язык с руководством и болельщиками. У Слуцкого просто должен быть общий настрой на победу, не только в спортивном плане. Лене будет интересно», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

    Напомним, помимо российских клубов, Слуцкий ранее возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

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