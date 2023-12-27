Непомнящий: Слуцкому будет интересно в Шанхае

Известный тренерпрокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского

Непомнящий тренировал «Шанхай Шэньхуа» с 2004 по 2005 год.

«Я тренировал не только "Шэньхуа". В других городах, менталитет разнится с Шанхаем. Это процветающая столица, очень близко к Пекину.

Если мы перенесем на наш лад города, где я работал, то Шэньян и Шанхай — это Томск и Петербург.

Мне было очень интересно, в "Шэньхуа" я нашел общий язык с руководством и болельщиками. У Слуцкого просто должен быть общий настрой на победу, не только в спортивном плане. Лене будет интересно», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, помимо российских клубов, Слуцкий ранее возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».