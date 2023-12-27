ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Астон Вилла»Камбэк для Рэтклиффа. Гарначо и Хёйлунн помогли «МЮ» открыть новую эру драматической победой
  • 01:01
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Астон Виллы», уступая 0:2 после первого тайма
  • 22:26
    • «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Бернли»
  • 21:39
    • Минское «Динамо» уступило дома «Автомобилисту»
  • 21:31
    • Гол Ильи Ковальчука не помог «Спартаку» обыграть «Торпедо»
  • 00:45
    • «Брюгге» и «Юнион Сент-Жиллуаз» не выявили победителя
    Все новости спорта

    Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России
    Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа», сообщается на официальном сайте клуба.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль. С нетерпением ждём, что ещё больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются еще лучших результатов для "Шанхай Шэньхуа" в новом сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы китайского клуба.

    После 30 туров «Шаньхай Шеньхуа» занимает 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Лидирует в таблице «Шанхай Порт» (63 очка).

    Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин». Под руководством Слуцкого казанский клуб сезоне-2021/2022 вылетел в Первую Лигу, заняв 15-е место с 29 очками.

    Всего за свою карьеру Слуцкий работал с такими клубами как ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов», а также возглавлял сборную России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Эвертон» очки у «Манчестер Сити»?
  • «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • СКА снова одержит верх в армейском дерби?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Опустится ли «Челси» в нижнюю половину таблицы?
  • «Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Дамак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Мумбаи Сити — Ченнаин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бангкок Гласс — Чианграй Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры