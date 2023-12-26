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    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла смотреть онлайн

    26.12.2023 в 23:00 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

    Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед Астон Вилла Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:00 26.12.2023 Манчестер Юнайтед и Астон Вилла начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

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    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

    Последний матч между собой: Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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