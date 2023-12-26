Кварацхелия стал лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
Кварацхелия 46 раз успешно шел в дриблинг. На второй строчке располагается форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (44). Топ-3 замкнул нападающий «Милана» Рафаэль Леау (36).
Топ-10 игроков по количеству успешных обводок в Лиги чемпионов сезона-2023/24:
1. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 46;
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 44;
3. Рафаэль Леау («Милан») —36.
4. Элиас Ашури («Копенгаген») — 32.
5. Андер Барренечеа («Реал Сосьедад») — 30.
6. Лерой Сане («Бавария») — 27.
7. Жоау Канселу («Барселона») — 26.
8. Жереми Доку («Манчестер Сити) — 26.
9. Габриэл Мартинелли (»Арсенал«) — 26.
10. Усман Дембеле (»ПСЖ«) — 25.