ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сотни миллионов фунтов не помогли «Челси» выйти из кризиса10 главных неудачников 2023 года
  • 13:01
    • «Манчестер Сити» может подписать лидера «Жироны»
  • 12:46
    • ЦСКА объявил о назначении Шевелева заместителем гендиректора по спортивным вопросам
  • 12:10
    • Головин заявил о желании продолжить карьеру в топ-клубе
  • 12:01
    • Агент Гравийона подтвердил интерес к игроку со стороны «Спартака»
  • 11:40
    • Головин: У нас не грызут поле и тренировки не такие интенсивные, как в Европе
    Все новости спорта

    Кварацхелия стал лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Италии Наполи Лига чемпионов
    Хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия занимает первое место по количеству успешных обводок в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    Кварацхелия 46 раз успешно шел в дриблинг. На второй строчке располагается форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (44). Топ-3 замкнул нападающий «Милана» Рафаэль Леау (36).

    Топ-10 игроков по количеству успешных обводок в Лиги чемпионов сезона-2023/24:

    1. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 46;
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 44;
    3. Рафаэль Леау («Милан») —36.
    4. Элиас Ашури («Копенгаген») — 32.
    5. Андер Барренечеа («Реал Сосьедад») — 30.
    6. Лерой Сане («Бавария») — 27.
    7. Жоау Канселу («Барселона») — 26.
    8. Жереми Доку («Манчестер Сити) — 26.
    9. Габриэл Мартинелли (»Арсенал«) — 26.
    10. Усман Дембеле (»ПСЖ«) — 25.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» продолжит падение
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» пропустит на поле «Бернли», но выиграет?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Сороки» добьются успеха в домашней встрече
  • «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ипсвич — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры