Стал известен календарь Зимнего кубка РПЛ — 2024

«Спартак» Фото: globallookpress.com
Расписание Кубка РПЛ:
2 февраля: «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли». Начало — 17:00 мск.
6 февраля: «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат». Начало — 19:30 мск.
7 февраля: «Спартак» — «Ростов». Начало — 19:30 мск.
10 февраля: «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:00 мск.
11 февраля: «Кайрат» — «Ростов». Начало — 18:00 мск.
14 февраля: «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 мск.
Каждая из команд сыграет с соперниками по круговой системе. Победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трех туров. В прошлом году турнир выиграл московский «Спартак».