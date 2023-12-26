1-й таймБёрнли — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах и Луис Диас«Бёрнли» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 20:10
    • «Бернли» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ
  • 20:07
    • «Лада» разгромила «Металлург»
  • 17:36
    • «Ноттингем Форест» неожиданно обыграл «Ньюкасл», у Вуда — хет-трик
  • 15:10
    • Иноуэ стал абсолютным чемпионом по боксу в двух дивизионах
  • 19:58
    • «Лутон» победил «Шеффилд Юнайтед» в результативном матче
    Все новости спорта

    Стал известен календарь Зимнего кубка РПЛ — 2024

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Кубок Матч Премьер Футбол России Спартак Ростов РПЛ Кайрат
    На официальном сайте РПЛ появился календарь Зимнего кубка РПЛ, который пройдет в 2024 году. Первая игра между «Ростовом» и «Шабб Аль-Ахли» пройдет 2 февраля.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    Расписание Кубка РПЛ:

    2 февраля: «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли». Начало — 17:00 мск.
    6 февраля: «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат». Начало — 19:30 мск.
    7 февраля: «Спартак» — «Ростов». Начало — 19:30 мск.
    10 февраля: «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:00 мск.
    11 февраля: «Кайрат» — «Ростов». Начало — 18:00 мск.
    14 февраля: «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 мск.

    Каждая из команд сыграет с соперниками по круговой системе. Победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков после трех туров. В прошлом году турнир выиграл московский «Спартак».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» продолжит падение
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» пропустит на поле «Бернли», но выиграет?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • В матче лидеров победа останется за «Лестером»
  • «Ипсвич» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ипсвич — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  5.18
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры