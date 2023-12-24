Клаудиньо прокомментировал возможный уход из «Зенита»

Хавбек «Зенита»высказался по поводу возможного ухода из клуба.

«Я действительно не знаю, какова ситуация, потому что ничего конкретного мне не приходило. Поэтому я даже не разговаривал с клубом. Если поступит предложение, я профессиональный игрок.

Я всегда уважал свою работу. Если мне придётся сесть и поговорить, они меня выслушают. Я всегда буду искать лучшее для обеих сторон, для себя и для клуба. Что бы ни случилось, это будет хорошо для обеих сторон. Сейчас я просто наслаждаюсь отпуском», — сказал Клаудиньо в эфире телеканала TNT Sports.

Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года.

В нынешнем сезоне бразилец в 25 встречах забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.