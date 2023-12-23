«Реал» и «Бавария» ведут борьбу за Варана

Рафаэль Варан Фото: globallookpress.com
Как сообщает источник, 30-летнему игроку не нравится в стане манкунианцев и он готов вернуться обратно в мадридский «Реал», где выступал на протяжении нескольких сезонов.
«Сливочные» тоже заинтересованы в его возвращении, так как надолго потеряли из-за серьёзных травм двух основных центральных защитников Эдер Милитао и Давид Алабу.
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«Реал» не единственный претендент на француза, также его хочет приобрести мюнхенская «Бавария», готовая заплатить за трансфер € 10-20 млн.