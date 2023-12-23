«Реал» и «Бавария» ведут борьбу за Варана

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед»зимой может перейти в другой клуб, сообщает испанское издание As.

Как сообщает источник, 30-летнему игроку не нравится в стане манкунианцев и он готов вернуться обратно в мадридский «Реал», где выступал на протяжении нескольких сезонов.

«Сливочные» тоже заинтересованы в его возвращении, так как надолго потеряли из-за серьёзных травм двух основных центральных защитников Эдер Милитао и Давид Алабу.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Реал» не единственный претендент на француза, также его хочет приобрести мюнхенская «Бавария», готовая заплатить за трансфер € 10-20 млн.