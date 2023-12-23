В 17:00 23.12.2023 Торино и Удинезе начнут матч в итальянской Серии А.

Торино — Удинезе

Последний матч между собой: Торино — Удинезе 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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