23 декабря в рамках 17-го тура итальянской Серии А «Торино» сыграет против «Удинезе». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Торино» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торино»

Команда занимает 9-е место в таблице Серии А и, в целом, выступает неплохо. «Торино» разве что нуждается в более стабильных результатах, ведь команда вполне способна побороться за выход в еврокубки — разрыв 4 очка.

В последних турах «Торино» показывает железобетонную надежность в обороне, не пропустив ни одного гола за 3 последние поединка. Были повержены «Аталанта» (3:0) и «Эмполи» (1:0), а также «Торино» сыграл вничью с «Фрозиноне» (0:0).

Стоит отметить, что команда также занимает 9-е место по результатам домашних встреч, набрав 15 очков из 24-х возможных. В последних 3-х матчах на своем поле «Торино» победил, пропустив за этот период всего один гол.

Все прогнозы на Серию А

В предстоящем матче команда сыграет против «Удинезе», который явно находится в упадке, гранича в зоной вылета. Да, «Торино» не показывает остроатакующий футбол, но на данный момент команда гораздо сильнее своего предстоящего соперника.

«Удинезе»

Команда находится на грани с зоной вылета, занимая 17-е место в таблице Серии А и опережая «красную зону» лишь на один балл. Видно, что «Удинезе» изо всех сил старается показывать результат, но получается далеко не лучшим образом.

«Удинезе» — король ничьих. За 16 встреч в чемпионате Италии нынешнего сезона команда 10 раз сыграла вничью, один раз победила и, кстати, не кого-нибудь, а «Милан» (1:0). В остальных поединках «Удинезе» проиграл.

Одна из главных проблем «Удинезе» — оборона. Команда пропустила 27 голов за 16 встреч в нынешнем сезоне. К слову, за последние 3 матча в Серии А команда пропустила 9 голов при 5-и забитых — не самый лучший результат.

«Удинезе» и «Торино» встречались последний раз в феврале этого года. В том матче туринская команда обыграла «Удинезе» со счетом 1:0. В том сезоне команды были примерно равны, а сейчас «черно-белые» потеряли в качестве.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Торино» коэффициент на победу которого равен 1.77. Успех «Удинезе» оценивается в 5.20, ничья — в 3.60.

Сейчас «Торино» явно сильнее «Удинезе». Можно предположить, что хозяева победят, забив, как минимум, несколько голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Торино» 1.5 больше за 2.00.

Еще один вариант ставки — Победа «Торино» за 1.77.