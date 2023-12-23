В 18:00 23.12.2023 Норвич Сити и Хаддерсфилд Таун начнут матч в английском Чемпионшипе.

Норвич Сити — Хаддерсфилд Таун

Последний матч между собой: Хаддерсфилд Таун — Норвич Сити 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Норвич Сити»).

Трансляция

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