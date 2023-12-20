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    Белозеров назвал братьев Березуцких «деревяшками»

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    Экс-защитник «Спартака» Александр Белозеров рассказал о том, как Алексей и Василий Березуцкие стали топовыми защитниками в России.

    Василий Березуцкий
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    Василий Березуцкий

    «Поначалу над Алексеем и Василием Березуцких смеялись в России? Ага, "деревяшки".

    Было ли это правдой? Поначалу — да. Сумасшедшими данными — ростом, мышцами — выделялись сразу. Но потом стали по-настоящему топовым защитниками, вне конкуренции в ЦСКА и сборной — благодаря работе с сильным тренером, партнерами.

    Это как я в "Спартаке": даже за полгода у Романцева я ощутимо прибавил. И это только тренировки! Соприкасался с лучшими футболистами страны, видел, как они играют, мыслят. Надо было выкладываться на сто, триста процентов. Но не подкачать», — цитирует Белозерова Sport24.

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    • Напомним, что братья Березуцкие завершили футбольную карьеру летом 2018 года.

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