Белозеров назвал братьев Березуцких «деревяшками»

Экс-защитникрассказал о том, какстали топовыми защитниками в России.

«Поначалу над Алексеем и Василием Березуцких смеялись в России? Ага, "деревяшки".

Было ли это правдой? Поначалу — да. Сумасшедшими данными — ростом, мышцами — выделялись сразу. Но потом стали по-настоящему топовым защитниками, вне конкуренции в ЦСКА и сборной — благодаря работе с сильным тренером, партнерами.

Это как я в "Спартаке": даже за полгода у Романцева я ощутимо прибавил. И это только тренировки! Соприкасался с лучшими футболистами страны, видел, как они играют, мыслят. Надо было выкладываться на сто, триста процентов. Но не подкачать», — цитирует Белозерова Sport24.

Напомним, что братья Березуцкие завершили футбольную карьеру летом 2018 года.