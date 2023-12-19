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    Боруссия Д — Майнц смотреть онлайн

    19.12.2023 в 22:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Боруссия Д — Майнц

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    В 22:30 19.12.2023 Боруссия Д и Майнц начнут матч в немецкой Бундеслиге.

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    Боруссия Д — Майнц

    Последний матч между собой: Боруссия Д — Майнц 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Майнц» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия Д»).

    Трансляция

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