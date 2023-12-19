19 декабря в матче 16-го тура чемпионата Германии сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Майнц». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Боруссия» Д — «Майнц»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» удачно завершила групповой раунд Лиги чемпионов. В 6-м туре команда встречалась с «ПСЖ», сыграв вничью 1:1. Этот результат позволил «шмелям» выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе.

После ничьей с «ПСЖ» дортмундский клуб не смог добиться победы в Бундеслиге. «Боруссия» в гостях встречалась с «Аугсбургом». Игра закончилась вничью 1:1.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Майнц 1X2Новым игрокам 1.504.905.40Бонус$9500

На данный момент «Боруссия» в таблице Бундеслиги входит в топ-5. Команда набрала 26 очков. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 баллов.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних десяти домашних матчах «Боруссия» потерпела два поражения. 4 ноября клуб дома уступил «Баварии» (0:4), а 9 декабря — «РБ Лейпцигу» (2:3).

«Майнц»

«Майнц» в нынешнем сезоне расстраивает своих поклонников. Команда находится в зоне вылета и ведет борьбу за выживание.

На данный момент «Майнц» находится на предпоследнем, 17-м месте. Набрано 9 очков в 15 играх.

В активе «Майнца» только одна победа. 4 ноября команда встречалась с «РБ Лейпцигом» и одолела соперника со счетом 2:0.

Безвыигрышная серия «Майнца» составляет пять матчей. Стоит отметить, что в последних трех встречах с «Фрайбургом», «Кельном» и «Хайденхаймом» клуб ни разу не забил.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Боруссии». Победа команды доступна за 1.48. Выигрыш «Майнца» идет с коэффициентом 6.00. Ничья оценена — в 4.86.

Можно сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-1) с коэффициентом 1.76.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.73.