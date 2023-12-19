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    Дортмундский клуб добьется успеха на своем поле

    «Боруссия» Д — «Майнц». Ставка (к. 1.76) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 19 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Майнц»
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    Марко Ройс
    19 декабря в матче 16-го тура чемпионата Германии сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Майнц». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Боруссия» Д — «Майнц»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Декабря 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундская «Боруссия» удачно завершила групповой раунд Лиги чемпионов. В 6-м туре команда встречалась с «ПСЖ», сыграв вничью 1:1. Этот результат позволил «шмелям» выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе.

    После ничьей с «ПСЖ» дортмундский клуб не смог добиться победы в Бундеслиге. «Боруссия» в гостях встречалась с «Аугсбургом». Игра закончилась вничью 1:1.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Майнц

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  • 1.504.905.40Бонус$9500
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    На данный момент «Боруссия» в таблице Бундеслиги входит в топ-5. Команда набрала 26 очков. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 10 баллов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних десяти домашних матчах «Боруссия» потерпела два поражения. 4 ноября клуб дома уступил «Баварии» (0:4), а 9 декабря — «РБ Лейпцигу» (2:3).

    «Майнц»

    «Майнц» в нынешнем сезоне расстраивает своих поклонников. Команда находится в зоне вылета и ведет борьбу за выживание.

    На данный момент «Майнц» находится на предпоследнем, 17-м месте. Набрано 9 очков в 15 играх.

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    • В активе «Майнца» только одна победа. 4 ноября команда встречалась с «РБ Лейпцигом» и одолела соперника со счетом 2:0.

    Безвыигрышная серия «Майнца» составляет пять матчей. Стоит отметить, что в последних трех встречах с «Фрайбургом», «Кельном» и «Хайденхаймом» клуб ни разу не забил.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Боруссии». Победа команды доступна за 1.48. Выигрыш «Майнца» идет с коэффициентом 6.00. Ничья оценена — в 4.86.

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    Можно сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-1) с коэффициентом 1.76.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.73.

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    «Боруссия» Д — «Майнц»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. Дортмундский клуб добьется успеха на своем поле
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