Спортдиректор «Боруссии» Д оценил игру ПСВ, с которым «шмели» встретятся в Лиге чемпионов

Спортивный директор дортмудскойвысказался о предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с

«ПСВ — привлекательный и сложный жребий одновременно. Они выиграли все 16 матчей в своей лиге с разницей мячей 56:6. На данный момент ПСВ — абсолютный лидер чемпионата Нидерландов.

Выходим на эти матчи полные оптимизма и уверенности в себе. Наша четкая цель — выйти в четвертьфинал впервые с 2020/2021 года», — приводит слова Келя пресс-служба клуба.

Напомним, что жеребьевка Лиги чемпионов состоялась 18-го декабря. Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д 1-е место с 11-ю очками в активе.