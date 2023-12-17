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    Реал Мадрид — Вильярреал смотреть онлайн

    17.12.2023 в 23:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Реал Мадрид — Вильярреал

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Вильярреал Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 17.12.2023 Реал Мадрид и Вильярреал начнут матч в чемпионате Испании по футболу.

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    Реал Мадрид — Вильярреал

    Последний матч между собой: Реал Мадрид — Вильярреал 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реал Мадрид»).

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