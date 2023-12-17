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    «Реал» и «Вильярреал» забьют друг другу

    «Реал» — «Вильярреал». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Испании 17 декабря 2023 года

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    Джуд Беллингем («Реал»)
    В воскресенье, 17 декабря, в рамках 17-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле примет «Вильярреал». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Реал» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Декабря 2023 года
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    •  Реал Мадрид 23:00 Вильярреал Вильярреал
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    «Реал»

    Мадридский коллектив борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Испании. По итогам шестнадцати туров в активе мадридцев 39 очков и вторая позиция в турнирной таблице. Команда из Мадрида имеет на два пункта меньше, чем у «Жироны», но на пять баллов больше, чем у «Атлетиком» и «Барселоны».

    «Реал» смог 34 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил только десять мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. В текущем сезоне он потерпел только одно поражение и трижды сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Вильярреал

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    Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив с первого места вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света, дважды победив «Унион» (1:0, 3:2), «Наполи» (3:2, 4:2) и «Брагу» (2:1, 3:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последних играх Примеры «Реал» поделил очки «Бетисом» (1:1), переиграл «Гранаду» (2:0), «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и переиграл «Барселону» (2:1). Перед этим подопечные Карло Анчелотти также поделили очки с «Севильей» (1:1) и разбили «Осасуну» (4:0) и «Жирону» (3:0).

    «Вильярреал»

    Команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия взяла не очень удачный старт в новом сезоне испанской Примеры. «Желтая подлодка» вряд ли сможет побороться за высокие места в этом сезоне.

    Коллектив сейчас имеет в своем активе шестнадцать очков и занимает только тринадцатое место в турнирной таблице. «Вильярреал» в шестнадцати играх смог 22 раза поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых 29 мячей. Команда только на шесть пунктов опережает зону вылета.

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    • Подопечные Марселино Гарсии Тораля также смогли выиграть свою группу Лиги Европы и пробиться в плей-офф турнира. Соперниками команды были «Ренн», «Маккаби» и «Панатинаикос». Следующий оппонент станет известен после жеребьевки.

    В последней игре «Вильярреал» крупно уступил «Реалу Сосьедад» (0:3), а до этого сыграл вничью с «Севильей» и переиграл «Осасуну» (3:1). Помимо этого, «желтые» уже смогли пройти две стадии Кубка Испании, переиграв «Чиклану» (5:0) и «Самору» (2:1). В 1/16 финала они сыграют против «Унионистаса».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают поставить за 1.29.

    На викторию «Вильярреала» дают 9.70, ничья оценена в 6.20.

    Прогноз: обе команды смогут забить.

    Также сделаем ставку на то, «Реал» добудет уверенную победу, но немного перестрахуемся.

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    «Реал» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» и «Вильярреал» забьют друг другу
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