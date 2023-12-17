Tuttomercatoweb: «Ювентус» практически договорился о переходе Калвина Филлипса

Полузащитник «Манчестер Сити»вместе со своим окружением завершает переговоры о переходе в туринский «Ювентус», сообщает Tuttomercatoweb.

Главным фактором ухода футболиста сборной Англии из стана «горожан» является то, что главный тренер Хосеп Гвардиола не нуждается в его услугах и не видит его в стартовом составе.

В настоящее время между «Ман Сити» и «Ювентусом» идут активные переговоры.

Филлипс перешел из «Лидса» в июле 2022 года за € 49 млн и заключил контракт до лета 2028 года. В этом сезоне 27-летний хавбек сыграл всего 9 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол в Лиге чемпионов.