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    Tuttomercatoweb: «Ювентус» практически договорился о переходе Калвина Филлипса

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс вместе со своим окружением завершает переговоры о переходе в туринский «Ювентус», сообщает Tuttomercatoweb.

    Калвин Филлипс
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    Калвин Филлипс

    Главным фактором ухода футболиста сборной Англии из стана «горожан» является то, что главный тренер Хосеп Гвардиола не нуждается в его услугах и не видит его в стартовом составе.

    В настоящее время между «Ман Сити» и «Ювентусом» идут активные переговоры.

    Филлипс перешел из «Лидса» в июле 2022 года за € 49 млн и заключил контракт до лета 2028 года. В этом сезоне 27-летний хавбек сыграл всего 9 матчей за команду во всех турнирах, забил один гол в Лиге чемпионов.

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