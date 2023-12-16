«Лечче» — «Фрозиноне»: счет матча 2:1 (1:1)

Завершилась встреча 16-го тура итальянской Серии А междусо счетом 2:1.

На 11-й минуте счет открыл молодой форвард хозяев Роберто Пикколи. Голевую передачу ему отдал Ламек Банда.

Гости отыгрались в середине первого тайма, когда пенальти точно исполнил бразилец Кайо Жорже, арендованный у «Ювентуса».

В конце второго тайма решающий мяч забил полузащитник «Лечче» Илбер Рамадани, для которого он стал первым в Серии А.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Фрозиноне 2:1 Голы: 1:0 Роберто Пикколи (11'), 1:1 Кайо Жорже (пенальти) (33'), 2:1 Юльбер Рамадани (89') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло, Алексис Блен (Mohamed Kaba, 76'), Юльбер Рамадани, Габриэл Стрефезза (Никола Сансоне, 76'), Реми Уден (Никола Крстович, 83'), Роберто Пикколи (Хамза Рафья, 90'), Ламек Банда Фрозиноне: Стефано Турати, Симоне Романьоли, Калеб Околи, Поль Лирола, Арийон Ибрахимович (Абдау Харрауи, 77'), Матиас Соуле, Марко Брешианини, Кайо Жорже, Enzo Barrenechea (Walid Cheddira, 90'), Francesco Gelli (Giorgi Kvernadze, 90'), Anthony Oyono Предупреждения: Roberto D'Aversa (17'), Калеб Околи (24'), Арийон Ибрахимович (38'), Enzo Barrenechea (43'), Алексис Блен (73'), Симоне Романьоли (90 + 6')

В следующем туре «Лечче» отправится в гости к «Интеру».

Календарь и таблица Серии А

«Фрозиноне» будет принимать «Ювентус».