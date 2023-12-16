2-й таймМанчестер Сити — Кристал ПэласОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Онлайн
  • 19:29
    • «Боруссия» Дортмунд потеряла очки в матче с «Аугсбургом»
  • 18:14
    • Сборная «России 25» была сильнее сборной Беларуси на Кубке Первого канала
  • 17:54
    • Француженка Бреза-Буше и норвежец Йоханнес Бе выиграли пасьют на этапе КМ в Ленцерхайде
  • 17:37
    • Стали известны стартовые составы на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
  • 19:29
    • «Дармштадт» в большинстве уступил на своем поле «Вольфсбургу»
    Все новости спорта

    «Лечче» вырвал победу у «Фрозиноне»

    «Лечче» — «Фрозиноне»: счет матча 2:1 (1:1)

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лечче Фрозиноне
    Завершилась встреча 16-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Фрозиноне» со счетом 2:1.

    Роберто Пикколи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Пикколи

    На 11-й минуте счет открыл молодой форвард хозяев Роберто Пикколи. Голевую передачу ему отдал Ламек Банда.

    Гости отыгрались в середине первого тайма, когда пенальти точно исполнил бразилец Кайо Жорже, арендованный у «Ювентуса».

    В конце второго тайма решающий мяч забил полузащитник «Лечче» Илбер Рамадани, для которого он стал первым в Серии А.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Фрозиноне 2:1
    Голы: 1:0 Роберто Пикколи (11'), 1:1 Кайо Жорже (пенальти) (33'), 2:1 Юльбер Рамадани (89') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло, Алексис Блен (Mohamed Kaba, 76'), Юльбер Рамадани, Габриэл Стрефезза (Никола Сансоне, 76'), Реми Уден (Никола Крстович, 83'), Роберто Пикколи (Хамза Рафья, 90'), Ламек Банда Фрозиноне: Стефано Турати, Симоне Романьоли, Калеб Околи, Поль Лирола, Арийон Ибрахимович (Абдау Харрауи, 77'), Матиас Соуле, Марко Брешианини, Кайо Жорже, Enzo Barrenechea (Walid Cheddira, 90'), Francesco Gelli (Giorgi Kvernadze, 90'), Anthony Oyono Предупреждения: Roberto D'Aversa (17'), Калеб Околи (24'), Арийон Ибрахимович (38'), Enzo Barrenechea (43'), Алексис Блен (73'), Симоне Романьоли (90 + 6')

    В следующем туре «Лечче» отправится в гости к «Интеру».

    Календарь и таблица Серии А

    «Фрозиноне» будет принимать «Ювентус».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Валенсия» создаст большие проблемы
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сохранит ли Рахмонов статус непобежденного?
  • Рахмонов — Томпсон. Прогноз и ставки
  • 1.40
    •
  • «Хетафе» огорчит и «Севилью»?
  • «Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  4.30
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Андреева — Жакмо
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры