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    Степашин: Введение Fan ID — неоднозначное решение

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    Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о введении карты болельщика (Fan ID), без которой нельзя посещать матчи РПЛ.

    Сергей Степашин
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    Сергей Степашин

    «Логика такая, как я понимаю — чтобы был порядок, чтобы мы контролировали людей.

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    Что касается карты болельщика, то решение, на мой взгляд, неоднозначное», — приводит слова Степашина «Р-Спорт».

    Сообщалось, что Fan ID может стать обязательным для посещения матчей Кубка России.

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    • Ранее стало известно, что Fan ID оформили более миллиона болельщиков.

    В прошлом сезоне рекорд использования карты болельщика был поставлен в Санкт-Петербурге. На матч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» пришли почти 50 тысяч человек.

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