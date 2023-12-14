Степашин: Введение Fan ID — неоднозначное решение

Сергей Степашин Фото: globallookpress.com
«Логика такая, как я понимаю — чтобы был порядок, чтобы мы контролировали людей.
Давно говорилось, что надо давать людям покупать билеты по паспортам, сразу все видно.
Что касается карты болельщика, то решение, на мой взгляд, неоднозначное», — приводит слова Степашина «Р-Спорт».
Сообщалось, что Fan ID может стать обязательным для посещения матчей Кубка России.
Ранее стало известно, что Fan ID оформили более миллиона болельщиков.
В прошлом сезоне рекорд использования карты болельщика был поставлен в Санкт-Петербурге. На матч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» пришли почти 50 тысяч человек.