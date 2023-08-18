Геркус: Бойкот противников Fan ID ждет поражение

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо»высказался по поводу недовольства болельщиков из-за введения Fan ID.

«Fan ID и фанаты — бойкот проваливается?

Поводом для размышления стал бодрый пост в телеграме "Спартака" о том, что к дерби с "Зенитом" уже продано 25 000 билетов. То есть, с учетом того, что еще несколько дней продаж и многие решают пойти за день-два до игры, а то и в сам день матча, есть все шансы, что на матч придет 30-40 тысяч болельщиков.

Для клуба очень важна каждая лишняя тысяча. Придут ближе к 30 000 — результат хороший, но пока еще далекий от классической цифры в 40-42 тысячи для такого матча. Придут ближе к 40 000 — значит барьер Fan ID (некстати, неудобно и неуклюже введенный), практически преодолен.

А это значит, что стадионная выручка снова сможет стать значимым источником доходов для клуба. То есть для футбольных клубов показался свет в конце тоннеля.

А что это означает для активных фанатов, которые, как известно, бойкотируют матчи уже второй сезон? Это означает, что они ошиблись с формой протеста, что их риторика не смогла повлиять на широкие массы болельщиков и бойкот ждет поражение. И вполне может быть, что мы никогда воочию больше не увидим (и не услышим) ни "Фратрию", ни "Вираж".

Средний болельщик может и поскучает и повздыхает по старым временам, градус упал, накал потух, но что же — не ходить теперь? Времена, как известно, меняются. А может статься, возникнут новые объединения — из "лояльных" болельщиков, поднимутся новые знамена, зазвучат новые песни. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis (»Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними«)», — написал Геркус в своем телеграм-канале.