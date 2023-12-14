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    «Рома» и «Славия» разгромили своих соперников в матче Лиги Европы

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    Обзор матчей 6-го тура группы G Лиги Европы.

    «Рома»
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    «Рома»

    В одной из встреч «Рома» разгромила «Шериф» со счетом 3:0.

    В 1-м тайме итальянцы забили 2 безответных мяча. Отличились Ромелу Лукаку на 11-й минуте и Андреа Белотти на 32-й минуте.

    Во 2-м отрезке «Рома» поставила точку в этом матче, забив 3-й гол. На 90+3-й минуте точным ударом отличился 19-летний форвард команды Никколо Писилли.

    Футбол. Лига Европы. Группа G
    Рома — Шериф 3:0
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (11'), 2:0 Андреа Белотти (32') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Диего Льоренте (Леандро Паредес, 61'), Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Ренату Саншеш (Риккардо Пагано, 61'), Эдоардо Бове, Уссем Ауа (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Никола Залевский (Маттия Маннини, 85'), Ромелу Лукаку, Андреа Белотти (Никколо Писилли, 72') Шериф: Максим Коваль, Алехандро Артундуага, Мунаше Гарананга, Кристиан Товар, Жоао Пауто, Рикардиньо, Седрик Бадоло (Беркай Вардар, 85'), Константинос Апостолакис (Армель Джуниор Зохури, 36'), Мохамед Амин Талал, David Akpan Ankeye (Luvannor, 72'), Жером Нгом-Мбекели Предупреждения: Мохамед Амин Талал (24'), Эдоардо Бове (77')

    По итогам группового этапа Лиги Европы «Рома» заняла 2-е место и вышла в 1/16 финала турнира. «Шериф» расположился на последней 4-й позиции и завершил свое выступление в еврокубках.

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    В параллельном матче «Славия» разгромила «Серветт» (4:0).

    Все голы хозяева забили еще в 1-м тайме. Дублем в этом матче отметился форвард «Славии» Моймир Хитил, забив свои голы на 30-й и 45+1-й минутах встречи.

    По голу отметились полузащитник команды Давид Дудера на 15-й минуте и форвард «Славии» Иван Шранц на 25-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Группа G
    Славия П — Серветт 4:0
    Голы: 1:0 Давид Доудера (15'), 2:0 Иван Шранц (25'), 3:0 Моймир Хитил (30'), 4:0 Моймир Хитил (45 + 1') Славия П: Алеш Мандоус, Томаш Вичек, Иго Огбу, Томаш Голеш, Давид Доудера (Samuel Pikolon, 82'), Христос Зафейрис, Оскар Дорли (Якуб Громада, 35'), Конрад Валлем (Андрес Думитреску, 60'), Моймир Хитил (Мухамед Тиджани, 60'), Вацлав Юречка (Михал Томич, 60'), Иван Шранц Серветт: Джереми Фрик, Бендегуз Болла (Хуссейн Туати, 79'), Брэдли Мазику, Йоан Северен, Николя Вуйоз, Тео Маньен, Мирослав Стеванович (Кэйго Цунэмото, 62'), Самба Диба (Антони Бэрон, 62'), Гаэль Ондуа, Крис Бедья (Дерек Кутеса, 62'), Алексис Антунес (Тимоте Конья, 62') Предупреждения: Самба Диба (22'), Мирослав Стеванович (37')

    После этого матча «Славия» заняла 1-е место в своей группе и вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Серветт» расположился на 3-й позиции и вышел в 1/16 финала Лиги конференций.

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