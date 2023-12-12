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    Семин рассказал, почему «Краснодар» способен стать чемпионом РПЛ

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    Известный тренер Юрий Семин высказался о шансах «Краснодара» выиграть чемпионат России.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    «Это вполне реально. Потому что у команды хороший состав. Это первый момент. Второе — количество футболистов, играющих в стартовом составе, стабильно. Стало быть, тренер не шарахается из стороны в сторону даже после ничьих и поражений. Они устойчивы психологически. Качество игроков довольно высокое. Так что это реально.

    И тренер Владимир Ивич — реальный тренер, в равной степени уделяющий внимание оборонительным и атакующим действиям.

    У "Зенита" были свои проблемы перед сезоном. Не все игроки проходили подготовительный этап. Ушел ключевой игрок — Малком. Задержались с приездом бразильцы.

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    • Но "Зенит" догнал, он находится в этой обойме. Думаю, что петербуржцы будут бороться до последнего. У них в этом отношении большой опыт. И, само собой, у Семака серьезный опыт в зимней подготовке команды. А этот период очень длинный. У Ивича такого опыта нет.

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    Обе команды являются фаворитами. Более того, я еще и третьего фаворита вижу. Это "Динамо". Они очень хорошо играют. Сейчас динамовцы тоже стали стабильны. А в Воронеже в матче с "Факелом" просто случайно потеряли очки», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

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