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    Гарре: Мне комфортно в Самаре, думаю только о «Крыльях Советов»

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре отреагировал на слухи о возможном уходе из самарского клуба во время зимней паузы в чемпионате России.

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    Ранее сообщалось, что Гарре может перейти в «Зенит».

    «Слухи об уходе? Я в "Крыльях", думаю только об этой команде. Остальное — не мое дело. Мне комфортно в Самаре. Чемпионат сильный, команды примерно равные, мне нравится футбол здесь.

    Моя первая игра в "Крыльях" была при низкой температуре, нужно привыкнуть к этому и сделать всё возможное для того, чтобы помочь команде», — приводит слова аргентинца «Матч ТВ».

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    • В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России 15 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

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