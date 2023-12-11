Гарре: Мне комфортно в Самаре, думаю только о «Крыльях Советов»

Бенхамин Гарре Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Гарре может перейти в «Зенит».
«Слухи об уходе? Я в "Крыльях", думаю только об этой команде. Остальное — не мое дело. Мне комфортно в Самаре. Чемпионат сильный, команды примерно равные, мне нравится футбол здесь.
Моя первая игра в "Крыльях" была при низкой температуре, нужно привыкнуть к этому и сделать всё возможное для того, чтобы помочь команде», — приводит слова аргентинца «Матч ТВ».
В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России 15 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.