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    «Эмполи» и «Лечче» не выявили победителя

    «Эмполи» — «Лечче»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

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    В матче 15-го тура итальянской Серии А «Эмполи» и «Лечче» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Ламек Банда
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    Ламек Банда

    Первый тайм не принес забитых голов.

    На 64-й минуте счет открыл экс-полузащитник тульского «Арсенала» Ламек Банда, выступающий сейчас за «Лечче».

    Команда Эурелио Андреаццоли смогла отыграться на 74-й минуте после автогола Хамзы Рафия.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Лечче 1:1
    Голы: 0:1 Ламек Банда (64'), 1:1 Хамза Рафья (автогол) (71') Эмполи: Этрит Бериша, Бартош Берешиньски (Тайронн Эбюэхи, 46'), Ардиан Исмайли, Себастьяно Луперто, Симоне Бастони, Виктор Коваленко (Якопо Фаццини, 80'), Альберто Грасси, Юссеф Мале (Рэзван Марин, 63'), Николо Камбьяги, Франческо Капуто (Stiven Shpendi, 41'), Маттео Канчелльери (Эммануэль Гьяси, 80') Лечче: Владимиро Фальконе, Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Валентен Жендрей, Хоан Гонсалес (Алексис Блен, 70'), Юльбер Рамадани (Mohamed Kaba, 86'), Ламек Банда, Роберто Пикколи (Никола Крстович, 60'), Никола Сансоне, Реми Уден (Хамза Рафья, 60'), Patrick Dorgu (Антонино Галло, 46') Предупреждения: Хоан Гонсалес (4'), Юссеф Мале (37'), Альберто Грасси (51'), Roberto D'Aversa (68'), Юльбер Рамадани (75')

    «Лечче» идет на 13-м месте с 17 очками.

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    «Верона» продолжает находиться в зоне стыков с 11 очками.

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