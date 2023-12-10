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    Боссы «Манчестер Юнайтед» нацелились на полузащитника «Сити»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может пополнить состав «красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun.

    Калвин Филлипс
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    Калвин Филлипс

    Стало известно, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг является поклонником игры полузащитника. Специалист считает, что Филлипс идеально впишется в состав «манкунианцев».

    Боссы «Манчестер Юнайтед» также заинтересованы в подписании футболиста. Отмечается, что Филлипс зимой может уйти в аренду в другой клуб, а летом 2024 года полузащитник будет доступен для полноценного трансфера.

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