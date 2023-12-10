Боссы «Манчестер Юнайтед» нацелились на полузащитника «Сити»

Полузащитникможет пополнить состав «красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun

Стало известно, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг является поклонником игры полузащитника. Специалист считает, что Филлипс идеально впишется в состав «манкунианцев».

Боссы «Манчестер Юнайтед» также заинтересованы в подписании футболиста. Отмечается, что Филлипс зимой может уйти в аренду в другой клуб, а летом 2024 года полузащитник будет доступен для полноценного трансфера.

В нынешнем сезоне Филлипс провел 8 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.