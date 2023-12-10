В 23:00 10.12.2023 Барселона и Жирона начнут матч в испанской Примере.

Барселона — Жирона

Последний матч между собой: Барселона — Жирона 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Жирона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Барселона»).

Трансляция

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