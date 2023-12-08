Тикнизян о переходе в «Локомотив»: Я не верил первое время, что меня купили за 5 млн. евро

Защитникрассказал о давлении после перехода изв стан «железнодорожников» за 5 млн. евро.

«Сказывается ли на работе, когда за тебя платят такие деньги? Конечно, на меня это сильно давило. Больше всего я не понимал, почему мне предъявляют претензии за сумму трансфера.

Я всегда отвечал: "У меня на лбу было написано € 5 млн или что?" Мне на тот момент 21 год исполнилось, я особо практики не имел какой-то значительной, ну, было даже где-то страшновато.

Я не верил первое время, что меня купили за € 5 млн», — сказал Наир Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 15 матчей за «Локомотив», забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Локомотив» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе после 17-и туров. В следующем матче «железнодорожники» сыграют 8-го декабря с «Уралом» в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.