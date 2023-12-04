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    Сельта — Кадис смотреть онлайн

    04.12.2023 в 23:00 начнется матч в Ла Лиге Сельта — Кадис

    Футбол Примера (Ла Лига) Сельта Кадис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 04.12.2023 Сельта и Кадис начнут матч в Ла Лиге.

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    Сельта — Кадис

    Последний матч между собой: Кадис — Сельта 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сельта»).

    Трансляция

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