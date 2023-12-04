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    Смогут ли «Сельта» и «Кадис» определить победителя?

    «Сельта» — «Кадис». Ставка (к. 4.10) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 4 декабря 2023 года

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    «Сельта» — фаворит матча
    4 декабря в 15-м туре испанской Примеры «Сельта» в родных стенах сразится с «Кадисом». Начало игры — в 23:00 по мск. «Сельта» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Декабря 2023 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Сельта»

    Коллектив из Виго отвратительно стартовал в новом сезоне. За четырнадцать матчей «кельты» смогли добыть только одну победу, пять раз сыграли вничью и восемь раз проиграли. Они четырнадцать раз поразили ворота соперника и целых 24 раза пропустили в свои.

    В итоге «небесные» имеют в своем активе только восемь очков. Они расположились в зоне вылета, на восемнадцатой строчке и на два пункта отстают от спасительной позиции, которую занимает «Мальорка». Ниже их только «Гранада» и «Альмерия».

    Коэффициенты матча Сельта — Кадис

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    В последней игре «Сельта» на выезде сыграла вничью с «Валенсией» (0:0), а до этого в гостях проиграла «Атлетику» (3:4) и дома поделили очки с «Севильей» (1:1). Подопечные Рафаэля Бенитеса смогли победить только 1 сентября, на выезде переиграв «Альмерию» (3:2).

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    Коллектив из Виго также успешно стартовал в Кубке Испании, разбив скромный «Турегано» (4:0). В следующем раунде соревнования соперником команды будет также скромный «Сестао».

    «Кадис»

    Команда из одноименного города тоже плоховато выступает в этом сезоне. В активе коллектива из Кадиса две победы, пять ничейных результата и семь поражений. «Желтая подлодка» смогла одиннадцать раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустила в свои.

    Благодаря таким результатам «желто-синие» имеют на своем счету одинндцать набранных баллов и находятся на шестнадцатой позиции в турнирной таблице. Они только на три пункта опережают зону вылета и, вероятнее всего, будут бороться именно за сохранение прописки в элите.

    В последних играх «Кадис» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1), проиграл «Реалу», уступил «Хетафе» (0:1) и поделил очки с «Севильей» (2:2). Последняя победа была еще 1 сентября в домашней игре с «Вильярреалом» (3:1).

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    • Также подопечные Серхио Гонсалеса уже стартовали в Кубке Испании. В матче 1/64 финала они лишь в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов одолели скромную «Бадалону» (0:0, по пенальти 2:4). Теперь команда сыграет с «Арандиной».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают поставить за 1.60.

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    На викторию «Кадиса» дают 6.00, ничья оценена в 4.10.

    Наши прогноз и ставка — ничья равных команд за отличный коэффициент.

    Также поставим на то, что команды забьют друг другу.

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    «Сельта» — «Кадис»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Сельта» и «Кадис» определить победителя?
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