Облак раскритиковал игру «Атлетико» в матче с «Барселоной»

Вратарь «Атлетико»подверг критике игру команды в матче 15-го тура Примеры с «Барселоной». «Матрасники» проиграли со счетом 0:1.

«Это разочаровывает, потому что я думаю, что если бы мы хотя бы немного играли в первом тайме, то у нас был бы шанс. Мы плохо начали игру, мы были плохи в первом тайме, и они наказали нас. Идея заключалась в том, чтобы играть на победу, и я не знаю…

В конце концов, я не знаю, что с нами случилось, но ни один из нас не был хорош в первом тайме, никто из нас не хотел владеть мячом, никто из нас не хотел играть. Это какой-то позор. Если бы мы играли с самого начала как во втором тайме, у нас были бы шансы», — приводит слова Облака Football Espana.

Победу каталонскому клубу принес гол Жоау Феликса.