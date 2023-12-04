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    Облак раскритиковал игру «Атлетико» в матче с «Барселоной»

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    Вратарь «Атлетико» Ян Облак подверг критике игру команды в матче 15-го тура Примеры с «Барселоной». «Матрасники» проиграли со счетом 0:1.

    Ян Облак
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    Ян Облак

    «Это разочаровывает, потому что я думаю, что если бы мы хотя бы немного играли в первом тайме, то у нас был бы шанс. Мы плохо начали игру, мы были плохи в первом тайме, и они наказали нас. Идея заключалась в том, чтобы играть на победу, и я не знаю…

    В конце концов, я не знаю, что с нами случилось, но ни один из нас не был хорош в первом тайме, никто из нас не хотел владеть мячом, никто из нас не хотел играть. Это какой-то позор. Если бы мы играли с самого начала как во втором тайме, у нас были бы шансы», — приводит слова Облака Football Espana.

    Победу каталонскому клубу принес гол Жоау Феликса.

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