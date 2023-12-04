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    Гол Жоау Феликса принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

    «Барселона» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» в родных стенах обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    Единственный мяч забил Жоау Феликс, который принадлежит как раз «Атлетико» и на правах аренды выступает за «Барселону».

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Атлетико 1:0
    Гол: 1:0 Жоау Фелиш (28') Барселона: Игнасио Пенья, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу, Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Педри (Фермин Лопес, 89'), Рафаэл Диас (Ламин Ямал, 77'), Роберт Левандовски, Жоау Фелиш (Ферран Торрес, 77') Атлетико: Ян Облак, Родриго Рикельме (Анхель Корреа, 46'), Науэль Молина (Сесар Аспиликуэта, 46'), Марио Эрмосо, Родриго Де Пауль, Коке (Сауль Ньигес, 66'), Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Альваро Мората (Мемфис Депай, 65'), Антуан Гризманн, Хосе Хименес (Самуэль Лино, 46') Предупреждения: Хосе Хименес (31'), Аксель Витсель (34'), Коке (38'), Сесар Аспиликуэта (47'), Жоау Фелиш (50'), Ферран Торрес (78'), Рональд Араухо (79'), Xavi Hernandez (82'), Жоау Канселу (87'), Френки де Йонг (90 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого матча «Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетико» с 31 очком — на четвертой строчке.

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