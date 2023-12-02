В 18:00 02.12.2023 Лидс и Мидлсбро начнут матч в английском Чемпионшипе.

Лидс — Мидлсбро

Последний матч между собой: Мидлсбро — Лидс 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лидс»).

Трансляция

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