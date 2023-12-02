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    Факел — Балтика смотреть онлайн

    02.12.2023 в 14:00 начнется матч в РПЛ Факел — Балтика

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    В 14:00 02.12.2023 Факел и Балтика начнут матч в РПЛ.

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    Факел — Балтика

    Последний матч между собой: Балтика — Факел 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица РПЛ

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Балтика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

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