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    «Факел» не оставит шансов «Балтике»?

    «Факел» — «Балтика». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 2 декабря 2023 года

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    «Факел»
    2 декабря в Воронеже в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Факел» сыграет против «Балтики». Начало игры запланировано на 14:00 по мск. «Факел» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Декабря 2023 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 14:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Факел»

    Еще на старте сезона команда находилась на дне турнирной таблицы РПЛ, но к 17-му туру смогла выправить положение и сейчас занимает 11-е место с 19-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что «Факел» — одна из самых малозабивающих команд в лиге. За 16 матчей воронежцы забили только 14 голов при 18-и пропущенных. К слову, все последние матчи у «Факела» получились низовыми.

    Коэффициенты матча Факел — Балтика

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    В последних 3-х турах РПЛ воронежцы по одному разу выиграли, проиграли и сыграли вничью. В последнем туре «Факел» уступил «Рубину» (0:1), пропустив единственный гол на 37-й минуте. Интересно, что воронежская команда так и не смогла нанести ни одного удара в створ ворот.

    Все прогнозы на РПЛ

    В следующем матче «Факел» встретится с одним из аутсайдеров РПЛ «Балтикой». Если воронежцы хотят претендовать на сохранение места в лиге или на высокие позиции в таблице, то в таких матчах команда, безусловно, должна забирать свои очки, получится ли на сей раз?

    «Балтика»

    Команда проводит свой 1-й за долгие годы сезон в РПЛ, пока не слишком удачно. После 16-и туров «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место, отставая от спасительной 12-й строчки на 7 баллов, а от стыков — на один.

    Если мы говорили о «Факеле», как о малозабивающей команде, то «Балтика» — худшая в лиге по результативности. За 16 игр команда забила всего 12 голов при 23-х пропущенных.

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    • Стоит отметить, что у «Балтики» продолжается серия без побед в РПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей. За этот период команда дважды сыграла вничью и трижды проиграла.

    В последнем туре «Балтика» уступила «Спартаку» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

    «Балтика» и «Факел» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 3-м туре РПЛ калининградцы обыграли своего соперника со счетом 2:1, но на тот момент игра у воронежцев совсем не клеилась.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Факел» коэффициент на победу которой равен 2.45. Успех «Балтики» оценивается в 3.30, ничья — в 3.10.

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    «Факел» начал потихоньку находить свою игру. К тому же, «Балтика» еще не выиграла ни одной встречи на чужом поле. Можно предположить, что хозяева наберут 3 очка при низовом матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Факела» за 2.45.

    Еще один вариант ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.95.

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    «Факел» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. «Факел» не оставит шансов «Балтике»?
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