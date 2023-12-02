2 декабря в Воронеже в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Факел» сыграет против «Балтики». Начало игры запланировано на 14:00 по мск. «Факел» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Факел»

Еще на старте сезона команда находилась на дне турнирной таблицы РПЛ, но к 17-му туру смогла выправить положение и сейчас занимает 11-е место с 19-ю очками в активе.

Стоит отметить, что «Факел» — одна из самых малозабивающих команд в лиге. За 16 матчей воронежцы забили только 14 голов при 18-и пропущенных. К слову, все последние матчи у «Факела» получились низовыми.

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В последних 3-х турах РПЛ воронежцы по одному разу выиграли, проиграли и сыграли вничью. В последнем туре «Факел» уступил «Рубину» (0:1), пропустив единственный гол на 37-й минуте. Интересно, что воронежская команда так и не смогла нанести ни одного удара в створ ворот.

Все прогнозы на РПЛ

В следующем матче «Факел» встретится с одним из аутсайдеров РПЛ «Балтикой». Если воронежцы хотят претендовать на сохранение места в лиге или на высокие позиции в таблице, то в таких матчах команда, безусловно, должна забирать свои очки, получится ли на сей раз?

«Балтика»

Команда проводит свой 1-й за долгие годы сезон в РПЛ, пока не слишком удачно. После 16-и туров «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место, отставая от спасительной 12-й строчки на 7 баллов, а от стыков — на один.

Если мы говорили о «Факеле», как о малозабивающей команде, то «Балтика» — худшая в лиге по результативности. За 16 игр команда забила всего 12 голов при 23-х пропущенных.

Стоит отметить, что у «Балтики» продолжается серия без побед в РПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей. За этот период команда дважды сыграла вничью и трижды проиграла.

В последнем туре «Балтика» уступила «Спартаку» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

«Балтика» и «Факел» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 3-м туре РПЛ калининградцы обыграли своего соперника со счетом 2:1, но на тот момент игра у воронежцев совсем не клеилась.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Факел» коэффициент на победу которой равен 2.45. Успех «Балтики» оценивается в 3.30, ничья — в 3.10.

«Факел» начал потихоньку находить свою игру. К тому же, «Балтика» еще не выиграла ни одной встречи на чужом поле. Можно предположить, что хозяева наберут 3 очка при низовом матче.

Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Факела» за 2.45.

Еще один вариант ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.95.