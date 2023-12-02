В 17:30 02.12.2023 Боруссия М и Хоффенхайм начнут матч в немецкой Бундеслиге.

Боруссия М — Хоффенхайм

Последний матч между собой: Хоффенхайм — Боруссия М 1:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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