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    «Жеребята» снова забодают «Хоффенхайм»

    «Боруссия» М — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» М — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Декабря 2023 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Боруссия» М

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Боруссия» М находится на скромной для себя 11 позиции в таблице.

    Причем «жеребята» выиграли всего в трех поединках Бундеслиги. Да и оборонительные редуты не выдерживают никакой критики: 27 пропущенных мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» М снова проиграла. Команда уступила со счетом 2:4 одноклубникам из Дортмунда.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Очные поединки с «Хоффенхаймом» для команды традиционно проходят удачно. В трех последних матчах гладбахцы победили.

    Нет сомнений, что «Боруссия» М будет активно атаковать. В 12 матчах «жеребята» отличились 25 раз, плюс явно хотят побороться за выход в еврокубки.

    «Хоффенхайм»

    Эта команда в нынешнем сезоне смотрится весьма неплохо. Сейчас «Хоффенхайм» находится на 6 месте в турнирной таблице.

    В плане реализации у команды все складывается довольно позитивно. В 12 поединках игрокам «Хоффенхайма» удалось отличиться 24 результативными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Хоффенхайм» дома не удосужился обыграть «Майнц» (1:1).

    Да и Андрей Крамарич в нынешнем сезоне не столь ярок. В активе опытного хорвата всего лишь 4 забитых мяча в текущем чемпионате.

    Наверняка «Хоффенхайм» будет действовать вторым номером. Гости постараются разжиться очками, хоть и обороняются не лучшим образом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 2.28.

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    На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.92, ничья оценена — в 4.27.

    Гладбахцы успешно противостоят «Хоффенхайму», и явно намереваются подняться повыше в таблице.

    Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.26.

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    «Боруссия» М — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. «Жеребята» снова забодают «Хоффенхайм»
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