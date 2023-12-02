«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» М — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Боруссия» М

Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Боруссия» М находится на скромной для себя 11 позиции в таблице.

Причем «жеребята» выиграли всего в трех поединках Бундеслиги. Да и оборонительные редуты не выдерживают никакой критики: 27 пропущенных мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» М снова проиграла. Команда уступила со счетом 2:4 одноклубникам из Дортмунда.

Все прогнозы на Бундеслигу

Очные поединки с «Хоффенхаймом» для команды традиционно проходят удачно. В трех последних матчах гладбахцы победили.

Нет сомнений, что «Боруссия» М будет активно атаковать. В 12 матчах «жеребята» отличились 25 раз, плюс явно хотят побороться за выход в еврокубки.

«Хоффенхайм»

Эта команда в нынешнем сезоне смотрится весьма неплохо. Сейчас «Хоффенхайм» находится на 6 месте в турнирной таблице.

В плане реализации у команды все складывается довольно позитивно. В 12 поединках игрокам «Хоффенхайма» удалось отличиться 24 результативными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Хоффенхайм» дома не удосужился обыграть «Майнц» (1:1).

Да и Андрей Крамарич в нынешнем сезоне не столь ярок. В активе опытного хорвата всего лишь 4 забитых мяча в текущем чемпионате.

Наверняка «Хоффенхайм» будет действовать вторым номером. Гости постараются разжиться очками, хоть и обороняются не лучшим образом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 2.28.

На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.92, ничья оценена — в 4.27.

Гладбахцы успешно противостоят «Хоффенхайму» , и явно намереваются подняться повыше в таблице.

Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.26.