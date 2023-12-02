«Боруссия» М
Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Боруссия» М находится на скромной для себя 11 позиции в таблице.
Причем «жеребята» выиграли всего в трех поединках Бундеслиги. Да и оборонительные редуты не выдерживают никакой критики: 27 пропущенных мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» М снова проиграла. Команда уступила со счетом 2:4 одноклубникам из Дортмунда.
Очные поединки с «Хоффенхаймом» для команды традиционно проходят удачно. В трех последних матчах гладбахцы победили.
Нет сомнений, что «Боруссия» М будет активно атаковать. В 12 матчах «жеребята» отличились 25 раз, плюс явно хотят побороться за выход в еврокубки.
«Хоффенхайм»
Эта команда в нынешнем сезоне смотрится весьма неплохо. Сейчас «Хоффенхайм» находится на 6 месте в турнирной таблице.
В плане реализации у команды все складывается довольно позитивно. В 12 поединках игрокам «Хоффенхайма» удалось отличиться 24 результативными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Хоффенхайм» дома не удосужился обыграть «Майнц» (1:1).
Да и Андрей Крамарич в нынешнем сезоне не столь ярок. В активе опытного хорвата всего лишь 4 забитых мяча в текущем чемпионате.
Наверняка «Хоффенхайм» будет действовать вторым номером. Гости постараются разжиться очками, хоть и обороняются не лучшим образом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» М предлагают — 2.28.
На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.92, ничья оценена — в 4.27.
Гладбахцы
Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.26.