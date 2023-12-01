Тренер «Динамо»: Аршавин хочет украсть Тюкавина в «Зенит»

Главный тренер «Динамо»рассказал, что думает о заместителе генерального директора по спортивному развитию «Зенита

«Я всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения.

Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей — максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить.

Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина в "Зенит", но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется)», — приводит слова чешского специалиста Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 16 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.