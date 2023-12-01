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    Тренер «Динамо»: Аршавин хочет украсть Тюкавина в «Зенит»

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что думает о заместителе генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрее Аршавине.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения.

    Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей — максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить.

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    • Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина в "Зенит", но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется)», — приводит слова чешского специалиста Sport24.

    В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 16 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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