Эльза Жакмо
Ангелина Калинина
Эльза Жакмо
Нельзя говорить о том, что ничего путного из Жакмо не вырастет, но игра француженки пока что не тянет на теннис, который способен заметно поднять Эльзу по рейтингу.
Для француженки наиболее удачными получаются выступления в конце весны и начале лета. Так оно случилось и в этот раз. На травяных кортах Лондона она выступила даже более удачно, чем на родном французском грунте.
Последний более-менее удачный для неё турнир случился на родной земле в Контрексвилле, где она смогла пройти два раунда.
Выдержать испытание Калининой будет крайне сложно, но определенные инструменты сопротивления у юной француженки все же имеются.
Ангелина Калинина
Уровень игры Калининой за прошедший сезон немного снизился, но виной тому были постоянные повреждения, из-за которых украинка не могла доиграть изрядную часть турниров.
В этом году с травмами ситуация выглядит куда более оптимистично, но к былому уровню игры украинка все равно не смогла вернуться.
На турнире в Истбурне ей удалось пройти всего лишь один раунд основной сетки, зато с квалификацией получилось три матча без поражений.
На турнире в Чехии она видится одной из главных фавориток на победу, но со всеми соперницами нужно быть осторожной.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Жакмо — 2.86, победа Калининой — 1.43.
Прогноз: Украинка заберет этот матч себе более, чем уверенно
- 1.79Фетт — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.64Аванесян — Мартич: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- 1.78Андреева — Соснович: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.95
Альтернативный прогноз: Продолжительной борьбы от этой игры ожидать не стоит
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.08