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    Калинина не испытает никаких проблем с добычей победы?

    Жакмо — Калинина. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч в Праге 23 июля 2024 года

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    Ангелина Калинина
    Француженка Эльза Жакмо и украинка Ангелина Калинина встретятся во втором круге турнира в Праге. Матч пройдет 23 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жакмо — Калинина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Прага. Женщины 23 Июля 2024 года

    Эльза Жакмо

  • Франция
    •  Эльза Жакмо 12:00 Ангелина Калинина

    Ангелина Калинина

  • Украина
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    Эльза Жакмо

    Нельзя говорить о том, что ничего путного из Жакмо не вырастет, но игра француженки пока что не тянет на теннис, который способен заметно поднять Эльзу по рейтингу.

    Для француженки наиболее удачными получаются выступления в конце весны и начале лета. Так оно случилось и в этот раз. На травяных кортах Лондона она выступила даже более удачно, чем на родном французском грунте.

    Последний более-менее удачный для неё турнир случился на родной земле в Контрексвилле, где она смогла пройти два раунда.

    Выдержать испытание Калининой будет крайне сложно, но определенные инструменты сопротивления у юной француженки все же имеются.

    Ангелина Калинина

    Уровень игры Калининой за прошедший сезон немного снизился, но виной тому были постоянные повреждения, из-за которых украинка не могла доиграть изрядную часть турниров.

    Прогнозы на теннис

    В этом году с травмами ситуация выглядит куда более оптимистично, но к былому уровню игры украинка все равно не смогла вернуться.

    На турнире в Истбурне ей удалось пройти всего лишь один раунд основной сетки, зато с квалификацией получилось три матча без поражений.

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    На турнире в Чехии она видится одной из главных фавориток на победу, но со всеми соперницами нужно быть осторожной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Жакмо — 2.86, победа Калининой — 1.43.

    Прогноз: Украинка заберет этот матч себе более, чем уверенно

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.95

    Альтернативный прогноз: Продолжительной борьбы от этой игры ожидать не стоит

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.08

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    Жакмо — Калинина: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Калинина не испытает никаких проблем с добычей победы?
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