Француженка Эльза Жакмо и украинка Ангелина Калинина встретятся во втором круге турнира в Праге. Матч пройдет 23 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жакмо — Калинина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эльза Жакмо

Нельзя говорить о том, что ничего путного из Жакмо не вырастет, но игра француженки пока что не тянет на теннис, который способен заметно поднять Эльзу по рейтингу.

Для француженки наиболее удачными получаются выступления в конце весны и начале лета. Так оно случилось и в этот раз. На травяных кортах Лондона она выступила даже более удачно, чем на родном французском грунте.

Последний более-менее удачный для неё турнир случился на родной земле в Контрексвилле, где она смогла пройти два раунда.

Выдержать испытание Калининой будет крайне сложно, но определенные инструменты сопротивления у юной француженки все же имеются.

Ангелина Калинина

Уровень игры Калининой за прошедший сезон немного снизился, но виной тому были постоянные повреждения, из-за которых украинка не могла доиграть изрядную часть турниров.

Прогнозы на теннис

В этом году с травмами ситуация выглядит куда более оптимистично, но к былому уровню игры украинка все равно не смогла вернуться.

На турнире в Истбурне ей удалось пройти всего лишь один раунд основной сетки, зато с квалификацией получилось три матча без поражений.

На турнире в Чехии она видится одной из главных фавориток на победу, но со всеми соперницами нужно быть осторожной.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Жакмо — 2.86, победа Калининой — 1.43.

Прогноз: Украинка заберет этот матч себе более, чем уверенно

Ставка: Ф2 (-4) за 1.95

Альтернативный прогноз: Продолжительной борьбы от этой игры ожидать не стоит

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.08