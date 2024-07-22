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    «Штурм» подписал Худякова

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    «Штурм» сообщил о подписании российского голкипера Даниила Худякова.

    Даниил Худяков
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    Даниил Худяков

    Бывший вратарь «Локомотива» заключил соглашение до 2028 года на правах свободного агента.

    «Это большой клуб в Австрии, который регулярно участвует в еврокубках. Я очень рад сделать следующий шаг в своей карьере именно в этой команде.

    Моя цель — совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день. Я горю желанием начать работу с командой и провести успешный сезон», — приводит слова Худякова пресс-служба «Штурма».

    В сезоне-2023/24 Худяков не провел за «Локомотив» ни одного матча.

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