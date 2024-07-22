«Штурм» подписал Худякова

сообщил о подписании российского голкипера

Бывший вратарь «Локомотива» заключил соглашение до 2028 года на правах свободного агента.

«Это большой клуб в Австрии, который регулярно участвует в еврокубках. Я очень рад сделать следующий шаг в своей карьере именно в этой команде.

Моя цель — совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день. Я горю желанием начать работу с командой и провести успешный сезон», — приводит слова Худякова пресс-служба «Штурма».

В сезоне-2023/24 Худяков не провел за «Локомотив» ни одного матча.