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    Агент Тюкавин: Мы с Костей дали слово, что не собираемся кидать «Динамо»

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    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил, что игрок не продлевал контракт с клубом.

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    «Контракт рассчитан до лета, но есть опция продления еще на год. Она включается, когда мы подпишем личный контракт.

    Я встречался с руководством "Динамо" и мы с Костей дали слово, что не собираемся кидать клуб. Павел Пивоваров (гендиректор "Динамо" — прим.) может подтвердить. Чтобы клуб не потерял деньги, как минимум на год контракт будет продлен. Ну или можем подписать более долгосрочное соглашение, а тогда этот пункт о продлении неактуален.

  • Агент: Ответственно заявляю: у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы
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    • Мне бы не хотелось говорить об этом подробнее, потому что мы общаемся на этот счет с Динамо», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

    В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 16 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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