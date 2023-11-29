Агент Тюкавин: Мы с Костей дали слово, что не собираемся кидать «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо», подтвердил, что игрок не продлевал контракт с клубом.

«Контракт рассчитан до лета, но есть опция продления еще на год. Она включается, когда мы подпишем личный контракт.

Я встречался с руководством "Динамо" и мы с Костей дали слово, что не собираемся кидать клуб. Павел Пивоваров (гендиректор "Динамо" — прим.) может подтвердить. Чтобы клуб не потерял деньги, как минимум на год контракт будет продлен. Ну или можем подписать более долгосрочное соглашение, а тогда этот пункт о продлении неактуален.

Мне бы не хотелось говорить об этом подробнее, потому что мы общаемся на этот счет с Динамо», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

В текущем сезоне Тюкавин провел в чемпионате России 16 матчей, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.