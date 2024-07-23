Полька Яна Фетт и болгарка Виктория Томова встретятся во втором круге турнира в Праге. Матч пройдет 23 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фетт — Томова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Яна Фетт

Несмотря на то, что в польском женском теннисе Фетт далеко не на первых ролях, но определённый класс у Яны все же имеется.

В этом году она выигрывала совсем не проходной грунтовый турнир в португальском Оэйраше, поэтому говорить об умениях Яны играть на грунте не приходится.

В первой игре на чешской глине она справилась без всяких проблем с довольно крепкой Ван Эйтванк.

В поединке против Томовой польской спортсменке частенько будет приходиться держать оборону, но в контрнаступательном теннисе она также себя чувствует, как рыба в воде.

Виктория Томова

В этом году Томова подтверждает свои осенние результаты прошлого сезона, хотя иногда казалось, что Виктория даже и близко не сможет приблизиться к своим лучшим показателям по карьере.

Прогнозы на теннис

Этот рост начался после того, как болгарка поменяла тренера по физической подготовке и заметно сбросила вес.

Последние результаты Виктории не радуют её поклонников, но хочется верить, что победа над юной словачкой Ямриховой придаст болгарке дополнительных сил.

В матче против польки Фетт расклад сил однозначно в пользу Томовой, но Яна будет цепляться за выигрыш матча всеми возможными способами.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в болгарку в этом поединке: победа Фетт — 3.19, победа Томовой — 1.36.

Прогноз: У болгарки больше шансов на победу в этом матче

Ставка: Ф2 (-4) за 1.79

Альтернативный прогноз: Томова будет владеть инициативой весь матч

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.20