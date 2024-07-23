Jana Fett
Виктория Томова
Яна Фетт
Несмотря на то, что в польском женском теннисе Фетт далеко не на первых ролях, но определённый класс у Яны все же имеется.
В этом году она выигрывала совсем не проходной грунтовый турнир в португальском Оэйраше, поэтому говорить об умениях Яны играть на грунте не приходится.
В первой игре на чешской глине она справилась без всяких проблем с довольно крепкой Ван Эйтванк.
В поединке против Томовой польской спортсменке частенько будет приходиться держать оборону, но в контрнаступательном теннисе она также себя чувствует, как рыба в воде.
Виктория Томова
В этом году Томова подтверждает свои осенние результаты прошлого сезона, хотя иногда казалось, что Виктория даже и близко не сможет приблизиться к своим лучшим показателям по карьере.
Этот рост начался после того, как болгарка поменяла тренера по физической подготовке и заметно сбросила вес.
Последние результаты Виктории не радуют её поклонников, но хочется верить, что победа над юной словачкой Ямриховой придаст болгарке дополнительных сил.
В матче против польки Фетт расклад сил однозначно в пользу Томовой, но Яна будет цепляться за выигрыш матча всеми возможными способами.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в болгарку в этом поединке: победа Фетт — 3.19, победа Томовой — 1.36.
Прогноз: У болгарки больше шансов на победу в этом матче
- 1.95Жакмо — Калинина: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.64Аванесян — Мартич: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- 1.78Андреева — Соснович: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.79
Альтернативный прогноз: Томова будет владеть инициативой весь матч
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.20