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    Томова легко расправится с не самой сильной соперницей?

    Фетт — Томова. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч в Праге 23 июля 2024 года

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    Виктория Томова
    Полька Яна Фетт и болгарка Виктория Томова встретятся во втором круге турнира в Праге. Матч пройдет 23 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фетт — Томова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Прага. Женщины 23 Июля 2024 года

    Jana Fett

  • Прага. Женщины
    •  Jana Fett 13:30 Виктория Томова

    Виктория Томова

  • Болгария
    •

    Яна Фетт

    Несмотря на то, что в польском женском теннисе Фетт далеко не на первых ролях, но определённый класс у Яны все же имеется.

    В этом году она выигрывала совсем не проходной грунтовый турнир в португальском Оэйраше, поэтому говорить об умениях Яны играть на грунте не приходится.

    В первой игре на чешской глине она справилась без всяких проблем с довольно крепкой Ван Эйтванк.

    В поединке против Томовой польской спортсменке частенько будет приходиться держать оборону, но в контрнаступательном теннисе она также себя чувствует, как рыба в воде.

    Виктория Томова

    В этом году Томова подтверждает свои осенние результаты прошлого сезона, хотя иногда казалось, что Виктория даже и близко не сможет приблизиться к своим лучшим показателям по карьере.

    Прогнозы на теннис

    Этот рост начался после того, как болгарка поменяла тренера по физической подготовке и заметно сбросила вес.

    Последние результаты Виктории не радуют её поклонников, но хочется верить, что победа над юной словачкой Ямриховой придаст болгарке дополнительных сил.

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    В матче против польки Фетт расклад сил однозначно в пользу Томовой, но Яна будет цепляться за выигрыш матча всеми возможными способами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в болгарку в этом поединке: победа Фетт — 3.19, победа Томовой — 1.36.

    Прогноз: У болгарки больше шансов на победу в этом матче

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.79

    Альтернативный прогноз: Томова будет владеть инициативой весь матч

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.20

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    Фетт — Томова: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Томова легко расправится с не самой сильной соперницей?
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