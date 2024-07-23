Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 23 июля пройдет матч АПОЭЛ — «Петрокуб». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ стал чемпионом Кипра по итогам сезона 2023/2024. В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 73 очка.

Последние матчи: Новый сезон на Кипре стартует 24 августа, в матче 1-го тура внутреннего первенства АПОЭЛ на выезде сыграет против клуба «Эносис».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: АПОЭЛ в минувшем еврокубковом сезоне играл в квалификации Лиги конференций и остановился в шаге от группового этапа, уступив бельгйскому «Генту» (1:2 — дома, 0:2 — в гостях). До встречи с бельгийцами АПОЭЛ выиграл у грузинского коллектива «Дила Гори» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях) и сербской «Войводины» (2:1 — дома, 2:1 — в гостях).

«Петрокуб»

Турнирная таблица: «Петрокуб» впервые в своей истории стал чемпионом Молдавии. Клуб из Хынчешт прервал 9-летнюю гегемонию «Шерифа» из Тирасполя. В минувшем сезоне 2023/2024 «Петрокуб» набрал 24 очка, одержав 7 побед и 3 встречи сыграв вничью.

Новый сезон в Суперлиге Молдавии ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Петрокуб» сыграет против «Милсами», участника Лиги конференций: игра состоится 3 или 4 августа.

Последние матчи: «Петрокуб» успешно преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0, 0:0).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Петрокуб» в последних пяти матчах одержал три победы, одну игру свели вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

АПОЭЛ не проигрывает на протяжении 5 матчей: 1 победа и 4 ничьи

В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл «Ордабасы» с общим счётом 1:0

Ранее АПОЭЛ и «Петрокуб» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.17, а победа «Петрокуба» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.93 соответственно.

Прогноз: АПОЭЛ не должен столкнуться с трудностями в дуэли с «Петрокубом», к тому же киприоты играют дома. В среднем за игра киприоты забивают 1 гол, так что вполне можно от команды ожидать забитых мячей в игре с «Петрокубом».

Ставка: Индивидуальный тотал команды АПОЭЛ больше 1.5 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, как показывает практика, в последних играх АПОЭЛ и «Петрокуб» мало забивают.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.93.