ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина» Илич не сделал работу над ошибками. «Рубин» разбил «Пари НН» в Нижнем Новгороде Такефуса КубоТрансферный дайджест. 16-22 июля Аманда Лемос и Вирна ЯндиробаЯндироба финишировала Лемос, Гарсия разобрал Чоя. Обзор карда UFC Vegas 94
    Все новости спорта

    Соперники сыграют в закрытый футбол?

    АПОЭЛ — Петрокуб: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.80. Сегодня в 20:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на АПОЭЛ — «Петрокуб»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    АПОЭЛ — «Гент»
    Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 23 июля пройдет матч АПОЭЛ — «Петрокуб». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Петрокуб», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Июля 2024 года

    АПОЭЛ

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  АПОЭЛ 20:00 Петрокуб

    Петрокуб

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    АПОЭЛ

    Турнирная таблица: АПОЭЛ стал чемпионом Кипра по итогам сезона 2023/2024. В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 73 очка.

    Последние матчи: Новый сезон на Кипре стартует 24 августа, в матче 1-го тура внутреннего первенства АПОЭЛ на выезде сыграет против клуба «Эносис».

    АПОЭЛ — Петрокуб: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: АПОЭЛ в минувшем еврокубковом сезоне играл в квалификации Лиги конференций и остановился в шаге от группового этапа, уступив бельгйскому «Генту» (1:2 — дома, 0:2 — в гостях). До встречи с бельгийцами АПОЭЛ выиграл у грузинского коллектива «Дила Гори» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях) и сербской «Войводины» (2:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: «Петрокуб» впервые в своей истории стал чемпионом Молдавии. Клуб из Хынчешт прервал 9-летнюю гегемонию «Шерифа» из Тирасполя. В минувшем сезоне 2023/2024 «Петрокуб» набрал 24 очка, одержав 7 побед и 3 встречи сыграв вничью.

  • Лени Йоро: Почему «МЮ» сражался за подписание «нового Салиба» из «Лилля»
  • «Красные Дьяволы» опередили мадридский «Реал» в борьбе за подпись 18-летнего защитника
  • 21/07/2024

    • Новый сезон в Суперлиге Молдавии ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Петрокуб» сыграет против «Милсами», участника Лиги конференций: игра состоится 3 или 4 августа.

    Последние матчи: «Петрокуб» успешно преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0, 0:0).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Петрокуб» в последних пяти матчах одержал три победы, одну игру свели вничью и потерпел одно поражение.

    Статистика для ставок

    • АПОЭЛ не проигрывает на протяжении 5 матчей: 1 победа и 4 ничьи

    • В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл «Ордабасы» с общим счётом 1:0

    • Ранее АПОЭЛ и «Петрокуб» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.17, а победа «Петрокуба» — в 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: АПОЭЛ не должен столкнуться с трудностями в дуэли с «Петрокубом», к тому же киприоты играют дома. В среднем за игра киприоты забивают 1 гол, так что вполне можно от команды ожидать забитых мячей в игре с «Петрокубом».

    Ставка: Индивидуальный тотал команды АПОЭЛ больше 1.5 с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, как показывает практика, в последних играх АПОЭЛ и «Петрокуб» мало забивают.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Сантос — Коритиба Парана
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бассольс — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жакмо — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Галан — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Аванесян — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Данилович — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фетт — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч М
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Карацев — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Коккинакис — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Паневежис — Ягеллония
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    АПОЭЛ — «Петрокуб»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют в закрытый футбол?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры