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    «Байер» добился очередной победы в Лиге Европы

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    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Байер» играл с «Хеккеном». Немецкий клуб победил со счетом 2:0.

    «Байер»
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    «Байер»

    У «Байера» ворота соперника поразили Виктор Бонифасе и Патрик Шик.

    Футбол. Лига Европы. Группа H
    Хеккен — Байер 0:2
    Голы: 0:1 Виктор Бонифас (14'), 0:2 Патрик Шик (74') Хеккен: Петер Абрахамссон, Айхам Усу, Эвен Ховланд, Томас Тотланн, Исхак Абдулразак, Миккель Рюгор, Самуэль Густафссон, Аман Ромео (Понтус Дабо, 68'), Эдвард Чилуфя (Момоду Сонко, 68'), Срджан Хрстич, Амор Лаюни Байер: Матей Коварж, Пьеро Инкапье, Жонатан Та (Одилон Коссуну, 80'), Эдмон Тапсоба, Йосип Штанишич, Амин Адли, Нейтан Телла (Патрик Шик, 64'), Роберт Андрих, Густаво Пуэрта (Ayman Aourir, 88'), Виктор Бонифас (Ноа Мбамба, 46'), Адам Гложек (Йонас Хофман, 80') Предупреждение: Виктор Бонифас (25')

    В другой встрече «Карабах» сыграл вничью с «Мольде» (2:2).

    Футбол. Лига Европы. Группа H
    Мольде — Карабах 2:2
    Голы: 0:1 Жуниньо (12'), 1:1 Кристиан Эриксен (82'), 2:1 Кристиан Эриксен (87'), 2:2 Бахлул Мустафазаде (90 + 5') Мольде: Оливер Петерсен, Матиас Лёвик Фьёртофт, Эйрик Хёуган, Каспер Эйванн, Кристоффер Хёуген, Кристиан Эриксен, Магнус Грёдем (Никлас Эдегор, 58'), Эмиль Брейвик, Магнус Вольф Эйкрем, Мартин Эллингсен, Ветон Бериша (Эрик Китолано, 69') Карабах: Андрей Лунёв, Кевин Медина (Бадави Гусейнов, 77'), Бахлул Мустафазаде, Марко Вешович, Жуниньо (Редон Джиджа, 60'), Абделла Зубир, Леандру Андраде (Амиду Кейта, 89'), Марко Янкович, Патрик Андраде, Элвин Джафаргулиев, Яссин Бензия (Турал Байрамов, 77') Предупреждения: Магнус Грёдем (36'), Матиас Лёвик Фьёртофт (43'), Магнус Вольф Эйкрем (62'), Патрик Андраде (66'), Кевин Медина (76')

    «Байер» с 15 очками находится на первой строчке. На втором месте располагается «Карабах» (7).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Далее расположились «Мольде» (7) и «Хеккен» (0).

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