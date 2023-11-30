В 20:45 30.11.2023 Спарта П и Бетис начнут матч в группе C Лиги Европы.

Спарта П — Бетис

Последний матч между собой: Бетис — Спарта П 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица Лиги Европы

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