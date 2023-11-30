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    «Бетис» снова огорчит пражскую «Спарту»

    «Спарта» Прага — «Бетис». Ставки (к. 2.75) и прогноз на Лигу Европы 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Бетис»
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    Иско и Эктор Бельерин
    30 ноября в чешской Праге состоится матч между местной «Спартой» и испанским «Бетисом» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Европы группы С. Встреча начнется в 20:45 мск. «Спарта» Прага — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 30 Ноября 2023 года
    Спарта П
  • Прага
    •  Спарта П 20:45 Бетис Бетис
  • Севилья
    •

    «Спарта» Прага

    В этом турнире у «Спарты» были проблемы в последних трех турах. И за этот период команда набрала всего одно очко, сыграв нулевую ничью с «Рейнджерс».

    Если клуб проиграет и в предстоящем матче, то это будет второе поражение «Бетису», так как в минувшем поединке севильцы победили 2:1.

    После нулевой с шотландским коллективом «Спарта» потерпела выездное поражение 1:2. Сейчас у хозяев 4 очка и они идут третьими.

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    Перед этой игрой «Спарта» обыграла «Злин» (2:0) и «Баник» (1:0) в чемпионате Чехии. Также стоит отметить, что на своем поле в ЛЕ этого сезона клуб не проигрывал.

    «Бетис»

    Севильцы набрали отличную форму, в рамках которой они не проигрывают с конца сентября. Это приличное количество матчей. Сейчас коллектив Пеллегрини имеет 4 победы в 5 поединках текущего месяца.

    В чемпионате Испании «Бетис» обыграл «Мальорку» 2:0 и «Лас-Пальмас» 1:0. Также он сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

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    • В ЛЕ «бело-зеленые» победили в трех последних матчах. В прошлом туре у них была крупная виктория над «Арисом» (4:1). Имея 3 победы и одно поражение «Бетис» набрал 9 очков и сейчас возглавляет квартет.

    В четырех из пяти матчей на выезде у «Бетиса» была ничья. Удалось обыграть только «Арис» в Лиге Европы (1:0).

    Прогноз и ставка

    За 2.40 букмекеры дают победу «Спарты» и за 2.75 — победу «Бетиса». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

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    У «Бетиса» сейчас хорошая серия результатов и в основном это победы. Если говорить о сопернике, то он ниже уровнем. Более того, гости победили в первой встрече 2:1.

    У клуба из Севильи есть все шансы на победу. А главное — это мотивация сохранить первое место. Стоит сделать ставку на успех гостей.

    Ну и «Спарта» забила в 3 из 4 матчей ЛЕ. Так что должны забить обе команды. При этом котировка на исход Х2 + тотал больше 2.5 составляет 1.88.

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    «Спарта» Прага — «Бетис»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. «Бетис» снова огорчит пражскую «Спарту»
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