30 ноября в чешской Праге состоится матч между местной «Спартой» и испанским «Бетисом» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Европы группы С. Встреча начнется в 20:45 мск. «Спарта» Прага — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спарта» Прага

В этом турнире у «Спарты» были проблемы в последних трех турах. И за этот период команда набрала всего одно очко, сыграв нулевую ничью с «Рейнджерс».

Если клуб проиграет и в предстоящем матче, то это будет второе поражение «Бетису», так как в минувшем поединке севильцы победили 2:1.

После нулевой с шотландским коллективом «Спарта» потерпела выездное поражение 1:2. Сейчас у хозяев 4 очка и они идут третьими.

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Перед этой игрой «Спарта» обыграла «Злин» (2:0) и «Баник» (1:0) в чемпионате Чехии. Также стоит отметить, что на своем поле в ЛЕ этого сезона клуб не проигрывал.

«Бетис»

Севильцы набрали отличную форму, в рамках которой они не проигрывают с конца сентября. Это приличное количество матчей. Сейчас коллектив Пеллегрини имеет 4 победы в 5 поединках текущего месяца.

В чемпионате Испании «Бетис» обыграл «Мальорку» 2:0 и «Лас-Пальмас» 1:0. Также он сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

В ЛЕ «бело-зеленые» победили в трех последних матчах. В прошлом туре у них была крупная виктория над «Арисом» (4:1). Имея 3 победы и одно поражение «Бетис» набрал 9 очков и сейчас возглавляет квартет.

В четырех из пяти матчей на выезде у «Бетиса» была ничья. Удалось обыграть только «Арис» в Лиге Европы (1:0).

Прогноз и ставка

За 2.40 букмекеры дают победу «Спарты» и за 2.75 — победу «Бетиса». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

У «Бетиса» сейчас хорошая серия результатов и в основном это победы. Если говорить о сопернике, то он ниже уровнем. Более того, гости победили в первой встрече 2:1.

У клуба из Севильи есть все шансы на победу. А главное — это мотивация сохранить первое место. Стоит сделать ставку на успех гостей.

Ну и «Спарта» забила в 3 из 4 матчей ЛЕ. Так что должны забить обе команды. При этом котировка на исход Х2 + тотал больше 2.5 составляет 1.88.