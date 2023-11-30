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    «Брюгге» и «Буде-Глимт» разгромили соперников и оформили выход из группы D

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    Завершились две встречи в группе D Лиги конференций.

    Амаль Пеллегрино
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    Амаль Пеллегрино

    В первой игре турецкий «Бешикташ» неожиданно на своем поле потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» — 0:5.

    Дубли в составе победителей оформил Игор Тиаго, еще по голу на счету Каспера Нильсена, Рафаэля Оньедики, Андреаса Скова Ольсена.

    Футбол. Лига конференций. Группа D
    Бешикташ — Брюгге 0:5
    Голы: 0:1 Каспер Нильсен (4'), 0:2 Игор Тиаго (14'), 0:3 Игор Тиаго (46'), 0:4 Рафаэль Оньедика (51'), 0:5 Андреас Ольсен (69') Бешикташ: Эрсин Дестаноглу, Омар Коллей, Тайфур Бингол (Aytug Batur Komec, 84'), Онур Булут, Бактийор Зайнутдинов, Салих Учан (Жедсон Фернандеш, 56'), Демир Тыкназ (Амир Хаджиахметович, 56'), Алекс Окслейд-Чемберлен, Дженк Тосун (Семих Кылычсой, 64'), Венсан Абубакар, Анте Ребич (Джексон Мулека, 46') Брюгге: Симон Миньоле, Максим Де Кёйпер (Бьорн Мейер, 74'), Йорне Спилерс, Брандон Мехеле, Денис Одои, Каспер Нильсен (Михал Скурась, 46'), Уго Ветлесен (Антонио Нуса, 60'), Рафаэль Оньедика, Филип Синкернагель (Эдер Баланта, 46'), Игор Тиаго (Ферран Жутгла, 60'), Андреас Ольсен Предупреждения: Каспер Нильсен (38'), Салих Учан (45 + 3')

    В параллельной встрече норвежский «Буде-Глимт» на своем поле не оставил шансов швейцарскому «Лугано» — 5:2.

    За хозяев забивали Амаль Пеллегрино (дубль), Сондре Фет, Патрик Берг, Оскар Капскармо.

    У «Лугано» отличились Жан Селар, Жан Бабич.

    Футбол. Лига конференций. Группа D
    Будё-Глимт — Лугано 5:2
    Голы: 1:0 Амаль Пеллегрино (40'), 2:0 Сондре Фет (52'), 3:0 Патрик Берг (66'), 3:1 Жан Целар (69'), 4:1 Амаль Пеллегрино (79'), 4:2 Борис Бабич (86'), 5:2 Оскар Капскармо (89') Будё-Глимт: Юлиан Лунд, Брис Вембангомо (Фредрик Шёвольд, 80'), Бреде Мо, Один Бёртуфт, Фредрик Бьёркан, Сондре Фет (Ульрик Салтнес, 70'), Патрик Берг, Альберт Грёнбек (Тобиас Гулликсен, 80'), Сондре Сёрли (Нино Жугель, 80'), Фарис Мумбанья (Оскар Капскармо, 70'), Амаль Пеллегрино Лугано: Амир Саипи, Альбиан Хайдари (Айман Эль-Вафи, 84'), Крешник Хайризи, Ларс Лукас Маи, Аллан Аригони (Джон Эспиноса, 65'), Янис Симиньяни (Шкельким Влади, 63'), Ренато Штеффен, Уран Бислими, Хонатан Саббатини, Хадж Махмуд, Жан Целар (Борис Бабич, 80') Предупреждения: Фарис Мумбанья (41'), Hadj Mahmoud (45'), Амаль Пеллегрино (60'), Амир Саипи (60'), Янис Симиньяни (63'), Нино Жугель (81'), Шкельким Влади (90 + 4')

    После пяти туров на первом месте «Брюгге» с 13 очками. «Буде-Глимт» (10) — второй. Обе команды решили задачу выхода в плей-офф. «Лугано» (4) — третий. «Бешикташ» (1) — четвертый.

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