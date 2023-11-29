Сергеев: Шансы пройти всегда большие. У нас все матчи и трофеи важны

Нападающийподелился эмоциями от матча с(0:1).

«Хорошая вывеска была. Впереди ответный матч. Проигрываем "Динамо" второй раз подряд? Я бы не сказал, что это какая-то тенденция. Где-то не повезло, и они забили. У нас были шансы отыграться.

И кубок, и чемпионат важны. Сегодня была одна игра, а в воскресенье будет другая. Шансы пройти всегда большие. У нас все матчи и трофеи важны», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится теперь 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.