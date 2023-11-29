«ПСЖ» — «Ньюкасл»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионовсмог уйти от поражения в матче с, сыграв вничью 1:1.

На гол Александра Исака хозяева ответили точным ударом Килиана Мбаппе с пенальти на восьмой компенсированной минуте поединка.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F ПСЖ — Ньюкасл 0:1 Гол: 0:1 Александер Исак (24') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Милан Шкриньяр, Лукас Эрнандес, Перейра Данилу (Гонсалу Рамуш, 85'), Фабиан Руис, Мануэль Угарте (Витор Феррейра, 62'), Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (Брэдли Баркола, 62'), Килиан Мбаппе, Ли Кан Ин (Марко Асенсио, 82') Ньюкасл: Ник Поуп, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Киран Триппьер, Мигель Альмирон, Бруно Гимарайнс, Льюис Майли, Энтони Гордон, Александер Исак, Жоэлинтон, Tino Livramento Предупреждения: Жоэлинтон (22'), Мануэль Угарте (36'), Ли Кан Ин (54'), Усман Дембеле (58'), Милан Шкриньяр (60'), Джанлуиджи Доннарумма (72'), Мигель Альмирон (83'), Ник Поуп (90 + 1'), Гонсалу Рамуш (90 + 5')

Таким образом, «ПСЖ» набрал семь очков и остался на втором месте в турнирной таблице. У «Ньюкасла» пять баллов и третья строчка.