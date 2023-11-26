«Химки» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 0:0, обзор

В заключительном матче игрового дня Первой лиги подмосковныеразошлись миром со— 0:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Тренер армейцев Роман Шаронов Фото: fcska.ru/

Игра получилась довольно закрытой и малособытийной, команды играли на равных и почти не имели шансов забить.

Футбол. Россия. ФНЛ Химки — СКА-Хабаровск 0:0 Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Лео Андраде, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Даниил Корнюшин, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Юрий Бавин, Вячеслав Подберёзкин, Яо Жан Шарль Оливье, Альбек Гонгапшев, Begun D., Simonyan A. Предупреждения: Simonyan A. (74'), Kasimov T. (79'), Ислам Имамов (90+1'), (90+4')

«Химки» остались на втором месте с 36 очками. «СКА-Хабаровск» идет на 12-й строчке с 24 очками.