«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:3 (0:1), обзор голов

В заключительной встрече 13-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

Уже на третьей минуте молодой аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо с передачи Диего Далота открыл счет.

Сразу после перерыва Маркус Рэшфорд реализовал пенальти, назначенный за снос Антони Марсьяля.

А на 75-й минуте сам француз забил третий мяч манкунианцев в этом матче. Передачу ему в том эпизоде отдал Бруно Фернандеш.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Манчестер Юнайтед 0:3 Голы: 0:1 Алехандро Гарначо (3'), 0:2 Маркус Рашфорд (пенальти) (56'), 0:3 Антони Марсьяль (75') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг (Нэйтан Паттерсон, 73'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Джек Харрисон, Джеймс Гарнер, Идрисса Гейе, Абдулайе Дукуре (Lewis Dobbin, 90'), Дуайт Макнил (Арно Данжума, 73'), Доминик Калверт-Льюин (Youssef Chermiti, 82') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Люк Шоу (Аарон Ван-Биссака, 76'), Гарри Магуайр, Виктор Линделёф, Диогу Далот, Алехандро Гарначо (Факундо Пельистри, 72'), Бруну Фернандеш, Кобби Майну (Софьян Амрабат, 72'), Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль (Ханнибал Межбри, 84'), Маркус Рашфорд Предупреждения: Эшли Янг (21'), Абдулайе Дукуре (29'), Идрисса Гейе (90 + 2')

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на шестом месте с 24 очками. «Эвертон» идет на предпоследнем месте с 4 баллами, но не стоит забывать, что «ирисок» лишили 10 очков за нарушение правила финансового фэйрплея.